Her snyder ejer af forladt fabrik journalist: - Hedder du ikke Finn?

Karsten Thorsen bakkes om af Yvonne Koch, som er formand for Søllinge Lokalråd.

- Vi har haft henvendt os til kommunen, og jeg taler jævnligt med formanden for Miljø- og teknikudvalget om sagen. Fabrikken skæmmer området, og den er farlig for de unge mennesker, som går ind i den, siger Yvonne Koch.

Der findes en såkaldt nedrivningspulje, hvor man som ejer kan søge om økonomisk hjælp til nedrivning af udtjente bygninger. Tilskuddet skal søges i kommunen, hvor den pågældende ejendom ligger.

For at puljen kan komme i spil kræver det dog som minimum, at der rent faktisk er en ejer - og at vedkommende har lyst til selv at bidrage til at rive sin ejendom ned.

- Det er ikke mig i hvert fald

Men det har ejeren af Fønix Staalindustri angiveligt ikke. Ifølge Karsten Thorsen har naboerne gentagne gange forsøgt at kontakte både ejeren og kommunen for at finde en løsning.

Vi forsøger også at kontakte ejeren Finn.

Vi ringer på det telefonnummer, naboerne plejer at benytte. Desuden har vi har tjekket telefonnummeret. Det står som kontaktoplysning til et selskab i Kerteminde, som altså er datterselskab til det selskab, der ejer Fønix Staalindustri-ejendommen. Begge selskabers ejer bor i Flensborg i Tyskland. Det fremgår af CVR-registret.



Men da vi får fat i ham, afviser han, at han er den person, vi søger efter - inden vi overhovedet får fortalt ham, hvad det drejer sig om.

- Jeg kender ikke... Det er ikke mig i hvert fald.

- Hedder du ikke Finn?

- Næ.

Samtalen blev overhørt af naboen Karsten Thorsen, som har talt med Finn flere gange, og han er ikke i tvivl.

- Var det ham?

- Det var det. Den stemme kan man ikke glemme sådan lige. Så det var Finn, du snakkede med.

Da TV 2 Fyn efterfølgende ringer ham op, tager han ikke telefonen.

- Kan du have det godt, min ven?

Nogle dage senere forsøger vi at kontakte Finn igen.

- Hej Finn, jeg ringer til dig for at tale med dig om det gamle Fønix Staalindustri.

Finn, som vi af hensyn til hans privatliv, kun omtaler med fornavn, er ikke meget for at bekræfte sit navn.

Han svarer:

- Fønix Staalindustri, det eksisterer overhovedet ikke mere.

Men det er dig, der ejer ejendommen, ikke?

- Kan du have det godt, min ven.

Herefter bliver røret lagt på.

Yvonne Koch forstår ikke, hvorfor stålfabrikkens ejer ikke vil være med til at rive ejendommen ned.

- Man siger, at ejendomsretten er ukrænkelig, og vi kan jo ikke tvinge ham til at rive fabrikken ned. Men omvendt så synes jeg, han krænker vores andres ejendomsret ved ikke at vedligeholde sin ejendom, siger Yvonne Koch.