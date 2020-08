Ingen adgang for kvinder: Bygger en seks meter høj statue på en weekend

At bygge en stor rytterstatue af bjælker på en mark i Rudme er arbejde for mænd - og kun mænd. Det mener i hvert fald folkene bag projektet.

Vi arbejdede til klokken fire i nat, og så knaldede vi brikker i fire timer, før vi gik i gang igen Klaus Søndergaard, idémand

- Det er utrolig politisk ukorrekt, og jeg elsker det. Det er så dejligt, siger Hans Leonhard, som starter i 1. g efter sommerferien.

De ti faste mænd - og lige så mange deltidshjælpere - har sat sig for at bygge en seks meter høj rytterstatue på 32 timer. Uden at gå hjem undervejs - og uden kvinder.

- Det er mange år siden, vi snakkede i spøg om, at vi skulle have en rytterstatue. Så glemte vi det lidt igen, men nu har vi haft corona, og så tænkte vi, at vi skulle lave et projekt, siger Klaus Søndergaard, som er en af idémændene bag byggeprojektet.

Læs også Silje har ventet spændt: Efterskoler klar til coronatryg skolestart

Et mandefællesskab

Er det ikke lidt provokerende, at kvinder ikke må være her?

- Nej, det synes jeg er rigtig fint. Der er nogle ting, kvinder vil lave, og der er noget mænd vil lave. Et mandefællesskab er rigtig hyggeligt og har sin kvalitet, siger Klaus Søndergaard.

Det er gratis for mændene at deltage. Materialerne er sponsoreret af lokale virksomheder, og Faaborg-Midtfyn Kommune har støttet byggeriet med 20.000 kroner.

Læs også Se video: Delfinen 'Delle' har dræbt et marsvin

Færdig klokken fire

Klaus Søndergaard er en af idémændene bag rytterstatuen. Foto: Frederikke Bertram

Mændene mødtes fredag aften over en omgang ragout for at planlægge byggeriet, som så gik i gang tidligt lørdag morgen.

- Vi arbejdede til klokken fire i nat, og så knaldede vi brikker i fire timer, før vi gik i gang igen. Man er lidt smadret nu, men på den fede måde, siger Klaus Søndergaard.

Statuen er tegnet af den lokale billedhugger Lars Abrahamsen, som også selv deltager i byggeprojektet. Efter planen skal det stå færdigt søndag klokken 16.

- Den skal være færdig klokken fire, og så står den, som den står. Hvis den så vælter, fordi vi mangler noget, så må vi leve med det, siger Klaus Søndergaard.

Hesten er bygget ud fra en model af den lokale billedhugger Lars Abrahamsen. Foto: Frederikke Bertram

Mændene har på forhånd vedtaget dette dogme for byggeprocessen.