Konservative synes, borgmesteren soler sig: - Vi har ikke fået nogen tilbud

- Vi er ikke utilfredse med selve aftalen. Vi er utilfredse med den udlægning, borgmesteren har af det, hvor han jo, synes jeg, nærmest fremturer med at sige, at alle er tilfredse, alle er glade for de tilbud, de har fået, siger Søren Clemmensen.

Er det tilfredsstillende at stå uden for konstitueringsaftalen?

- Både både ja og nej. Vi var nået dertil, at vi ikke længere ville acceptere borgmesterens udlægning. Det er egentlig ikke selve aftalen. Det er ikke de pladser, vi har fået, vi er utilfredse med. Det er, at det skal gøres, som om alle er meget tilfredse, siger Søren Clemmensen.

Han uddyber utilfredsheden med, at Konservative ved valget den 16. november gik fra ét medlem af kommunalbestyrelsen til tre, så Søren Clemmensen efter nytår får sine partikolleger Vibeke Schaffalitzky de Muckadell og Thomas Ingemansen med ved bordet i byrådssalen.

Det er en fremgang, der matcher Konservatives succes på landsplan ved kommunalvalget. Til gengæld har Søren Clemmensen og partiet ikke forvandlet fremgangen til reel indflydelse i form af formandsposter.

I stedet må de se, at Dansk Folkeparti og SF med hver to mandater i den kommende kommunalbestyrelse hver har fået en formandspost, påpeger Søren Clemmensen.

- Det er politik. Det er lovligt, det er fuldt lovligt, men så skal man bare ikke gå og sige, at vi Konservative er meget tilfredse med det, der er sket.

- Vi accepterer det. Sådan er det, men vi er bestemt ikke tilfredse.

Hvorfor skrev I så under på konstitueringsaftalen? Hvorfor sagde I ikke fra allerede der?

- Det gjorde vi ikke, fordi da vi skrev under, var der jo ikke nogen udtalelse fra borgmesteren. Det kom senere.

Det ændrer vel ikke med antallet af formandsposter?

- Det er også det, jeg siger; det er udlægningen af det, der er sket, vi ikke bryder sig om, slår Søren Clemmensen fast.

Går utilfredsheden primært på, at borgmesteren soler sig i, at der er lavet en god, bred konstituering, som alle er tilfredse?

- Fuldstændig. Det er det, det drejer sig om.

Stavnsager undrer sig

Kritikken preller af på Hans Stavnsager. Han undrer sig over, at kritikken først kommer tre uger efter konstitueringen, og siger forud for dagens møde i kommunalbestyrelsen:

- Jeg synes jo, det er en højtidelig dag, når den nye kommunalbestyrelse træder sammen og konstituerer sig.

- I stedet for, at det handler om det, så kommer det hele til at handle om, at Konservative ikke lever op til den aftale, de har skrevet under på, siger Hans Stavnsager.

Kommer der et tilbud om en formandspost eller en anden fordeling?

- Konservative har siddet med til alle de forhandlingsmøder, vi har haft de seneste tre uger. De har ikke ytret ønske om, at der skulle være en anden fordeling. Der er lavet en fordeling, og den har de skrevet under på.

- Der er 22 medlemmer af kommunalbestyrelsen, som har bekræftet over for mig, at de står ved den aftale, der er lavet. Så går jeg jo ikke ud og begynder at starte forfra, siger Hans Stavnsager og tilføjer:

- Der er underskrevet en aftale, og det er først i går, jeg får at vide, at Konservative vælger at trække sig fra det. Det kan vi ikke gøre så meget ved.

- Det er ærgerligt. Men må de 22 andre jo stå ved den aftale, der er lavet. Det er jeg ret sikker på, at de gør.

Ifølge Søren Clemmensen bliver der ikke smidt bomber ved aftenens konstituerende møde.

- Vi holder mødet i aften, og der er ikke kommet nogen ny dagsorden fra borgmesteren. Og det kommer der næppe med så kort varsel, så vi udtrykke vores utilfredshed med de kommentarer, der er kommet efter, at vi har underskrevet.

- Og så ellers stemme for dagsordenen.