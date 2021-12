Mangler p-pladser til pendlere: Flere kører til Nyborg i stedet for

Derfor har Christian Skipper oprettet en pendlerklub, som han håber kan være et talerør mellem de fynske og odenseanske pendlere og de relevante aktører.

- Der er mange solstrålehistorier, som er værd at dele med DSB og Arriva, men der er også nogle ting, hvor skoen trykker en lille smule, siger Christian Skipper.

- Når de mest loyale og trofaste kunder siger: "Her kan vi gøre det bedre", så tror jeg også, de fleste lytter.

Biografpladser til pendlere

Hvis man ikke kan finde en plads på parkeringspladsen i Dannebrogsgade, der er forbeholdt togrejsende, så er en mulighed at parkere i Odense Banegård Centers parkeringshus. Her koster det dog 16 kroner i timen, og er man væk en hel dag, så løber det op i næsten 200 kroner.

- Det vil i hvert fald gøre ondt i min egen pengepung, hvis jeg skulle betale det for at komme på arbejde hver dag, siger Christian Skipper.

Han er godt klar over, at han selv har valgt at være pendler, men han håber alligevel, at han med den nystiftede klub for pendlere kan være med til at finde en løsning på parkeringsproblemet. Målet er i hvert fald klart.

- Hvis vi kan få nogle flere pendlerpladser med de vilkår, vi har i dag, og måske endda også tættere på stationen, lyder det fra Christian Skipper.

Christian Skipper foreslår selv, at det skal være muligt for pendlere at benytte parkeringspladserne på toppen af banegården, der normalt er forbeholdt biografgængere, og derfor oftest bliver brugt om aftenen.