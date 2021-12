Politi imponeret over kvinde: Hoppede i iskoldt vand for at redde mand

En kvinde hoppede lørdag eftermiddag ved 17-tiden i vandet ved Middelfart Marina, da hun opdagede en kabinescooter, der var mere eller mindre dækket af vand.

I den lukkede scooter sad en 59-årig mand fastklemt i det iskolde vand. En luftlomme i kabinen betød, at manden kunne trække vejret, men han havde ikke mulighed for selv at komme op af vandet.