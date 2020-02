Måtte løftes med kran: Heste reddet op af dybt mudder

Opdatering Begge heste er reddet op fra mudderhullet.

To heste var lørdag løbet ud af deres fold ved Heden på Midtfyn og sunket ned i dybt mudder, så de ikke kunne flytte sig ud af stedet.

Det lykkedes den ene hest, en niårig Frieser-vallak ved navn Jaitse, at komme op efter flere timer i mudderet. Den anden, en 20-årig hoppe, var i fare for at dø, men blev reddet op i sidste øjeblik.

Både dyrlæger og beredskab var på stedet under den dramatiske redningsaktion.

- Der er to heste, der er gået i noget, der minder om kviksand, sagde Jan Didriksen, der er indsatsleder ved Beredskab Fyn, lørdag eftermiddag.

Han ankom til stedet på et tidspunkt mellem 14.30 og 15.00. Der er ikke meget beredskabet kan gøre, andet end at bistå dyrlægernes arbejde ved at opsætte lys og holde øje.

Forinden havde ejerne selv forsøgt at redde hestene op uden held.

- Vi er rystede. Vi gik ud for at hjælpe dem op, men jeg i med det samme i til knæene og måtte kravle op, siger Sille Thomsen.

Den ene af de to heste, en niårig vallak, er reddet op. Den anden er en 20-årig hoppe, som er dybt begravet i mudderet. Foto: Preben Dahl

Hestene var løbet ud af deres fold og ind til naboen. Her blev de fanget i mudderet. Foto: Local Eyes

Både beredskab og dyrlæger er på stedet, hvor redningsaktionen er i gang. Foto: Local Eyes