Maja Jager ryger ud af OL i 16.-delsfinale

Russiske Ksenia Perova sendte den danske ex-verdensmester ud.

- Det var en fantastisk oplevelse, og jeg nød det meget. Selvfølgelig er jeg skuffet over ikke at være med i flere kampe, men jeg er tilfreds med min præstation, siger Jager efter nederlaget.

Tre fuldtræffere

29-årige Mia Jager vandt 6-2 over indonesiske Chouirunisa efter at have vundet tre af de fire sæt, der nåede at blive afviklet, inden Jagers sejr var en realitet.



Jager vandt sættene med 23, 26 og 26 point. En enkelt gang - i tredje sæt - ramte hun lige i midten og fik ti point.

Kun cirka en halv time efter sin sejr i 32.-delsfinalen var Jager i aktion igen i 16.-delsfinalen.