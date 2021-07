Axelsen er sikkert videre

Axelsen var tvunget til at vinde kampen, men det tog danskeren ganske afslappet. Han behøvede ikke at spille sig ud for at snuppe en sikker sejr over den venstrehåndede finne.

- Det var fedt at komme i gang igen efter tre dages hvile. Det har været lidt lang tid.

- Jeg synes, at kampen gik ganske fint. Jeg havde måske ikke den bedste fornemmelse efter min første kamp, men jeg havde det væsentligt bedre i dag (onsdag, red.). Slagene lå godt i hånden, så jeg er godt tilfreds, siger Viktor Axelsen til DR.