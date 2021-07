Morten Olsen kom gående ind i OL: Mærker intet til skade

Playmakeren Morten Olsen, der spiller i GOG, spillede en stor rolle, da Danmark vandt OL-guld i 2016, men indtil videre har han været på skånekost ved dette OL på grund af en skade i optakten.

I den tredje gruppekamp onsdag fik han dog omsider spilletid, da Danmark slog Bahrain 31-21.

- Det var rart at komme i gang. Det var planlagt, at jeg ikke skulle lave så meget i de første kampe, men jeg ville da gerne have spillet allerede i den anden kamp. Man vil jo gerne ind i turneringen, siger Morten Olsen.