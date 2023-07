Mand fængslet for knivdrab på sin 75-årige mor

En 42-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger for lørdag aften at have knivdræbt sin 75-årige mor i Årslev.

Det skriver Ekstra Bladet.

Det er sket efter et retsmøde i Retten i Svendborg, hvor manden er blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Manden blev ifølge Fyns Politi anholdt lørdag aften klokken 21.44 på en adresse i Årslev, efter at politiet var rykket ud til stedet, hvor en 75-årig kvinde blev fundet dræbt.

Politiet oplyste søndag formiddag, at en 42-årig mand med en familiemæssig relation til kvinden var blevet anholdt.

Ved søndagens retsmøde kom det ifølge Ekstra Bladet frem, at der var tale om kvindens søn.

Dommeren bestemte, at manden i stedet for et arresthus skal frihedsberøves på en sikret psykiatrisk afdeling.

Ifølge Ekstra Bladet fortalte manden søndag i retten om, at han flere gange havde hørt stemmer, som talte om, at han skulle bruge en kniv.

Han erkendte også, at have ført kniven mod sin mor, men alligevel nægter han sig skyldig i drab. Ifølge hans forklaring handlede han ikke på baggrund af sin egen vilje.

- Jeg havde ikke til hensigt at slå hende ihjel, men hun havde til hensigt, at jeg skulle slå hende ihjel, forklarede manden ifølge Ekstra Bladet i retten.

Drabet er det tredje inden for otte dage, hvor gerningsmanden har en tilknytning til det psykiatriske system.