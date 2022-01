Millioner på vej til fynske projekter: - Det er altafgørende

Projektet med at hjælpe unge ud af ensomhed/alenehed kan kun lade sig gøre ved hjælp af donationen. Der er ikke økonomi til projektet i de normale budgetter, som dækker den daglige drift, uddyber Anne Sandgaard.

Svært at tage kontakt

Og donationen er et tiltrængt tilskud for at hjælpe de unge, fortæller projektleder Christina Bülow.

- Vi har haft nogle unge-grupper i frivilligcenteret, hvor vi har oplevet, at de unge har meget brug for individuel sparring. Derfor opstod idéen om, at kunne vi gøre noget mere, hvor vi kunne hjælpe dem ud i foreningslivet.

- Mange af de unge, vi møder, synes, at det er svært at tage kontakt til en forening, tage kontakt til nogen, de ikke kender eller møde op første gang. Der er mange barrierer i den her proces, og derfor vil vi i projektet kunne uddanne nogle frivillige, der simpelthen tager folk i hånden og hjælper dem ind i foreningerne, forklarer Christina Bülow.

Samtidig skal der arbejdes med foreningerne, og hjælpe dem med at tænke anderledes og nyt, så de bedre kan tage imod unge, der står uden for fællesskabet.

- Der sidder rigtig mange unge, som har har det svært. Især efter coronanedlukningen er deres problemer blevet forværret.

- De unge bliver væk fra de almindelige foreninger, så derfor er der et stort behov for at få trukket dem med ind i fællesskaberne igen, så vi på lang sigt sørger for, at de unge ikke bliver for isoleret og ensomme, siger Christina Bülow og tilføjer, at hun også håber, at projektet kan udmønte sig i en metode, som også er bæredygtig efterfølgende.

Christina Bülow vurderer, at der sidder flere end de 67 unge, som man håber at kunne hjælpe.

Projektet "En tryg vej ind i fællesskabet" skal løbe et par år og er målrettet de 18- til 30-årige.