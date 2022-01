90-årige Bent har cyklet i 70 år: - Pas din træning og bliv ved

At han har haft et godt liv med sporten, er nok også grunden til, at Bent Storm stadig er at finde i klublokalerne hos Cykling Odense tre gange om ugen.

Det seneste halve år har han dog været ramt af lidt sygdom, som har betydet, at han måtte holde en pause fra cykeltræningen, men Bent Storm er sikker på, at han kommer tilbage til cykelbanen.

Æresmedlem med bitter og øl

Det er de glade for i Cykling Odense, der i anledningen af de to runde jubilæer har valgt at gøre Bent Storm til æresmedlem.

- Det er jo et dejligt forbillede at have i klubben. Jeg ved godt, at alle de unge ryttere slet ikke har tid til at kigge i den retning lige nu, men det kommer, når man bliver lidt ældre, og så kan man se, at man altså kan blive ved med at dyrke sin sport til langt, langt oppe i alderen, siger formand for Cykling Odense, Claus Rasmussen.

Claus Rasmussen fortæller, at han for næsten 20 år siden var ude at cykle med Bent Storm. Her var de på vej op ad en bakke, da den dengang 70-årige Bent Storm måtte erkende, at det var ved at være lidt hårdt at være gammel. Hertil måtte den 40-årige Claus Rasmussen svare, at det altså også var hårdt at følge med de gamle.