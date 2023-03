Nick Cave kommer til Heartland, men ikke på den måde du tror

Nicholas Edward Cave - også bare kendt som Nick Cave - er mandag blevet sat på plakaten i Egeskov, hvor Heartland festivalen løber af stablen til juni.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi længe har arbejdet på at få Nick Cave til Egeskovs smukke slotspark, og at det nu lykkedes, er vi så begejstrede over, siger Juliane Hartsø Lassen fra Heartland.



Inden du styrter ind og køber billet til den fynske festival, så er det dog lige værd at være opmærksom på, at du ikke får Nick Caves kantede stemme og mørke sange at høre.

I hvert fald ikke tilsat musik.

Den ikoniske sangskriver skal nemlig ikke optræde på festivalen på klassisk vis.

Undersøger livets store spørgsmål

I stedet er han et af hovednavnene på Talks-programmet på festivalen.

Her vil han være i samtale med journalist Seán O’Hagan, som er medforfatter til bogen Faith, Hope and Carnage om Nick Caves liv.



- Nick Cave er en af verdens største kunstnere, der med elegance udfolder sit store talent på tværs af bl.a. musik, litteratur og skulptur. Hans evigt nysgerrige undersøgelser af livets store spørgsmål er en stor inspiration, som vi glæder os over, at Heartlands gæster kan opleve live til sommer, siger den ansvarlige for Talks-programmet, Juliane Hartsø Lassen.



Med mandagens offentliggørelse er det fulde program til Heartland 2023 offentliggjort. Festivalen finder sted fra torsdag den 8. juni til lørdag den 10. juni ved Egeskov Slot på Midtfyn.

I starten af marts offentliggjorde Heartland de sidste navne til den musiske del af festivalen, der i juni får besøg af The Cardigans, Sérgio Mendes og fynske Søren Huss.