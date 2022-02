Nu skal skraldebiler køre på skrald i fynsk kommune

På den måde kan det skrald, bilerne samler ind, i sidste ende bringe dem rundt i kommunen.

- Det ryger i spanden, og spanden ryger i tanken, og tanken laver gas, siger han.

Godt, konkret eksempel

Madaffaldet fra borgerne i kommunen vil kunne producere så meget flydende biogas, at det svarer til næsten 1.000.000 kilometer i lastbil.



Borgmester Hans Stavnsager (S) er glad for den nye ordning, som han håber kan give inspiration andre steder.

- Når vi sorterer vores affald i husholdningerne, og det så går i biogasanlægget og bliver lavet til gas, skraldebilerne kan køre på, så synes jeg, det er et godt, konkret eksempel på, at det faktisk betyder noget, hvad vi gør hver især, siger han.

- Vi håber på, at private vognmandsfirmaer også efterhånden vil blive inspirerede af de løsninger, som vi afprøver her. I busdriften er vi også - i samarbejde med andre kommune - på vej over på biogas.

De nye skraldebiler markerer også et nyt samarbejde mellem FFV Energi & Miljø og biogasselskabet Nature Energy.