Krig i Ukraine: Sådan rammes din privatøkonomi

Benzinpriser og el-priser stiger

Et andet sted, hvor økonomien bliver påvirket af invasionen af Ukraine, er opvarmningen i danskernes huse, hvis man fyrer med gas eller el.

Den almindelige dansker vil typisk mærke det ved, at deres energipriser stiger.

- Her kan vi se, at det som man kan true med fra Vestens side er at sanktionere al russisk eksport af olie og gas.

Hvis Vesten kommer i denne situation, så vil det også kunne ses på benzinpriserne på landets tankstationer. De vil fortsætte med at stige med en til to kroner, som de har gjort her den seneste tid, forklarer han og fortsætter:

- Men en ting, som vi har i Danmark, er, at langt størstedelen af vores benzinpriser er afgifter. Selvom vi ser store prisstigninger på råolie, så vil den prisstigning ikke blive så stor i Danmark. Selve råolien betyder altså ikke meget for benzinpriserne.