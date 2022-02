Rådmand vil droppe gasaftale: - Kunderne skal ikke betale for sanktioner mod Rusland

Skiftet fra kul til gas er en del af fjernvarmeanlæggets grønne omstilling, hvor man på sigt vil gå helt over til at afbrænde biomateriale.

Oprindeligt var det planen, at den grønne omstilling først skulle iværksættes i 2025, men efter et politisk ønske blev planerne rykket frem.

Træk vejret og få overblik

By- og kulturrådmanden understreger, at han både dengang og nu bakker op om den grønne omstilling.

- Jeg mener, at det er vigtigt, at vi har den grønne omstilling, og at vi får udfaset kullene, men det er jo ikke sådan, at de sanktioner vi retter mod Rusland og mod Putin, de skal ikke betales af odenseanske fjernevarmekunder, siger Søren Windell.

Meget af den naturgas, der i øjeblikket bliver brugt på fjernvarmeanlæg i hele landet, kommer fra Rusland, men efter Ruslands invasion af Ukraine, kan det ende med, at sanktionerne betyder et stop af import af russisk naturgas.

Om det er muligt i stedet at gå direkte fra kul til afbrænding af biomateriale, kan Søren Windell ikke svare på.

- Jeg vil gerne have, at Fjernvarme Fyn og Fynsværket kommer med en vurdering og siger, hvilke scenarier der er, så vi som politikere kan tage stilling til, hvad vi kan gøre i denne her situation.

- Det hele kan ændre sig om nogle måneder, det ved vi jo ikke, så jeg appellerer bare til, at vi lige trækker vejret dybt og lige får et overblik over, hvad det er, vi kan gøre i denne her situation, vi står i nu, siger rådmanden.