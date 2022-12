Nu starter fyrværkerisæsonen: - Folk passer på deres penge

Nytårsaften nærmer sig, og dermed også de dage, hvor det i Danmark er lovligt at fyre fyrværkeri af.

Fra den 27. december og frem til den 1. januar er det nemlig tilladt. Derfor er de fynske fyrværkeributikker nu fyldt op og klar til det helt store krudtsalg.

Det gælder også Krudthuset i Ringe, hvor indehaveren Jan Bundgaard allerede har haft åbent for handlen i en uge.

- Salget er gået fornuftigt indtil videre. Man kan godt mærke, at kunderne passer på deres penge. Krisen kradser jo, men vi ser, hvad der sker. Vi har været godt besøgt af kunder, så indtil videre klager vi ikke, siger Jan Bundgaard.

Selvom han godt kan mærke, at folk er lidt mindre villige til at bruge penge i år, så kommer der stadig kunder, der bruger mange penge.

- Det er meget forskelligt, hvad folk bruger. Alt fra et par hundrede kroner og op til flere tusinde.

Uanset hvor mange penge folk bruger, så glæder Jan Bundgaard sig stadig til, at der forhåbentligt kommer flere kunder fra tirsdag.

- Det er den første dag, hvor man må fyre af uden at få ballade med naboerne. I dag er der jo kun småting, man må fyre af. Mit håb er, at vi har det, som vi plejer, med butikken fyldt med glade kunder.

Sikkerheden fylder mere

Det er svært at snakke fyrværkeri uden også at snakke sikkerhed. Hvert år er nytårsaften nemlig lig med fyrværkeriskader, hvor folk enten har været uheldige eller for lemfældige med håndteringen af krudtet.

Snakken har også haft en indvirkning på salget af fyrværkeri, mener Jan Bundgaard.

- Salget af raketter er nedadgående, for det er der, de fleste skader sker. Den producent, jeg handler med, er begyndt at fase dem ud, og det har jeg det okay med. I stedet sælger vi flere batterier.

- Statistisk set er det raketter, der er skyld i de fleste skader. Så om nogle år vil jeg tro, at der er endnu færre raketter, siger Jan Bundgaard.

Vil man alligevel fyre raketter af, så skal man huske at tage sine forholdsregler, understreger fyrværkerisælgeren.

- Du skal være opmærksom på, hvor du sætter dem. Er du i nærheden af stråtækte huse og den slags. Og så skal man bruge et ordentligt raketstativ i stedet for en tom flaske.

Hos Krudthuset i Ringe gør de derfor også meget ud af at informere kunderne om sikkerhedsrisikoen ved brugen af fyrværkeri.

- Som fyrværkerisælger har vi et stort ansvar for sikkerheden og gøre opmærksom på, hvordan man sikrest bruger det, vi sælger. Det ville jo være ærgerligt, hvis en af vores kunder kommer til skade.

- Man kan jo sagtens have en hyggelig nytårsaften med en helt masse fyrværkeri uden at komme til skade, hvis man passer på, siger Jan Bundgaard.

- Nogen kender ikke forskel på dit og mit

Det er ikke kun affyringssikkerheden, der er fokus på hos den midtfynske fyrfærkeriforhandler.

Med en stor omsætning på få dage skal der nemlig være et stort varelager. Her har Krudthuset fire containere, der alle er fyldt med fyrværkeri efter myndighedernes sikkerhedsanvisninger med hensyn til brandsikkerhed.

Men Jan Bundgaard har også taget sine egne forholdsregler for at sikre, at der ikke kommer ubudne gæster til de containere, hvor han lige nu har fyrværkeri liggende for en million kroner.

- Der er jo nogen, der ikke kan kende forskel på dit og mit, så derfor har vi også en fast mand til at sidde herude om natten. Så sikkerheden er i top, siger han.

Desuden har han også diverse alarmsystemer og indhegning for at holde tyvene væk.

Indbrud og tyveri har der til gengæld ikke været meget af i julen, der ellers traditionelt er højtid for folk med lange fingre.