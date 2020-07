To rumænere fængsles for tyveri: - De mente, de havde fået lov til at tage smykkerne

To rumænere blev onsdag varetægtsfængslet i 15 dage for tyveri i Espe på Sydvestfyn. I første omgang blev syv rumænere anholdt, men der var kun belæg for at tilbageholde to af dem.

De mener ikke, de har gjort noget ulovligt Sara Larsen, anklager, Fyns Politi

Alle syv udlændinge har lejet sig ind i et hus i Espe, hvor de bor, mens de arbejder i landet. Det er fra en garage på samme grund, at udlændingene ifølge sigtelsen skulle være brudt ind i.

- De havde taget møbler, elektronik og køkkenudstyr. Desuden er der også fjernet smykker, siger anklager ved Fyns Politi, Sara Larsen.

Værdier for 40.000 kroner

Genstandene tilhører en familie, der tidligere lejede sig ind på grunden. Efter de flyttede, fik de lov til at opmagasinere nogle af deres ejendele i en garage på grunden i en periode.

- Vi har ikke fået opgjort den endelige værdi på genstandene, men vores opfattelse er, at der samlet var værdier for 40.000 kroner i alt, siger Sara Larsen.

De anklagede mener, at der er tale om en misforståelse, og at udlejeren har givet dem lov til at tage tingene.

- De mener ikke, de har gjort noget ulovligt. De siger, at de havde fået at vide af udlejeren, at de måtte tage det, de havde behov for i garagen, siger Sara Larsen, der er anklager ved Fyns Politi.

Fem går fri

Da politiet kom til stedet, var der allerede en udveksling i gang med de ting, rumænerne havde taget. De havde fundet alle de møbler og elektronik frem, som de havde taget fra garagen. Derfor blev fem af dem løsladt.

De to sidste - et rumænsk ægtepar - havde gemt smykker på deres værelser, som efterfølgende blev fundet, da politet ransagede stedet. Derfor er de tilbageholdt.

Ægteparret mener dog også her, at der er tale om en misforståelse.

- Manden i parret siger, han har taget smykkerne, fordi de havde fået at vide at de gerne måtte tage dem, siger Sara Larsen.

Parret er nu tilbageholdt i 15 dages varetægstsfængsling, hvor politiet skal finde ud af, om udlejeren har givet samtykke til at bruge og tage genstandene fra garagen. Desuden skal de undersøge, hvorvidt garagen var aflåst eller ej.

