Beboermøde efter skuddrab: - Fædrene skal på banen

Tirsdag var der indkaldt til beboermøde i Vollsmose Kulturhus ovenpå den seneste tids uroligheder, som kulminerede med drabet på Abdinur Mohamed Ismail 24. juni.

En af de ting, der især skabte debat ved mødet, var opdragelse. Flere deltagere mente, at fædrene skal tage et større ansvar for deres børn.

Vi mangler også at få både fædrene og de ældre brødre på banen Thomas Skov Jensen, initiativtager

- Når man tænker over det, finder man rigtig mange sociale initiativer og indsatser, som omfavner mødrene og kvinderne. Men hvad med fædrene? Hvor er de henne i billedet? siger Ibrahim El Hassan.

Han er selv født og opvokset i bydelen og er medlem af bestyrelsen i Birkeparken.

- Jeg tror i høj grad, at det vil gavne boligområdet, hvis man begynder at have mere fokus på fædrene og giver dem ressourcer, som de kan bruge i opdragelsen af deres børn, siger Ibrahim El Hassan.

Det synspunkt deler initiativtageren til mødet, Thomas Skov Jensen.

- Der er heldigvis blevet gjort en kæmpe indsats for kvinderne herude, men vi mangler også at få både fædrene og de ældre brødre på banen, siger han.

Beboerne har taget initiativet

Mødet er arrangeret af folkene bag en facebookgruppe med navnet Vollsmose sammen mod vold og kriminalitet, som på kort tid har fået over 1.100 medlemmer.

Man kan starte med at være lidt mere hård mod dem. Ikke alt det der dialogkaffe, det hjælper ikke noget Luul Hirsi Elmi, social- og sundhedsassistent, Vollsmose

Et panel af eksperter og lokale borgere skulle til mødet diskutere, hvilket ansvar borgerne selv har for bydelens udvikling og komme med bud på, hvad der skal til for at bekæmpe vold og kriminalitet.

- Vi har i høj grad fået noget brugbart med os. Heldigvis var der en til at tage referat, for der kom rigtig mange gode pointer på bordet, og folk var meget talelystne. Jeg er meget positiv - vi har allerede fundet tre spor, vi vil arbejde videre med, siger Thomas Skov Jensen.

Den her problematik er blevet taget op mange gange før. Hvordan skal det her gøre en forskel nu?

- For det første er det i min optik første gang, beboerne har taget initiativet. Ofte har det været kommunen eller sekretariatet eller andre. Her er det beboerne selv, der har oprettet en gruppe. Det er beboerne selv, der er til stede, og det er også beboerne selv, der kommer til at drive det videre, siger Thomas Skov Jensen.

Mere politi - mindre dialogkaffe

En række beboere fra Vollsmose var mødt op, og mange af dem havde taget idéer med, som skal hjælpe med at komme mange års kriminalitet til livs. En af dem er social- og sundhedsassistenten, Luul Hirsi Elmi.

- Det er jo ikke noget, der bare er sket her og nu. Det er sket i flere årtier. Man kan starte med at være lidt mere hård mod dem. Ikke alt det der dialogkaffe, det hjælper ikke noget, siger Luul Hirsi Elmi og fortsætter:

- Man kan også tilbyde nogle flere klubber. Vi har for eksempel en bokseklub. Det kunne også være svømmehaller og fodboldklubber.

En anden beboer, der var mødt op til mødet, er Janni Filstrup, som efterhånden føler sig utryg ved at bo i Vollsmose. Hun mener, den eneste løsning på problemet er, at der kommer mere politi til bydelen.

- Det eneste, jeg kan komme i tanke om, er, at der kommer mere politi herud. At der ikke går flere timer, hvor vi ikke ser en eneste patruljebil herude, og at de gider komme, når vi ringer og anmelder noget, siger Janni Filstrup.

