Stjernebesat "usynligt" teater på Sydfyn

Fra den 12. september kan teatergængere få en ny oplevelse på Øhavsstien ved Faaborg. BaggårdTeatret i Svendborg, Øhavsmuseet og Faaborg Museum er gået sammen om at skabe en ny type teater forestilling, hvor publikum skal gå den faaborgensiske rute, mens de usynligt oplever teaterforestillingen i ørerne.

Det oplyser kulturinstitutionerne i en pressemeddelelse.

”Under Isen” hedder den usynlige teaterforestilling, der blander fiktion og drama med historisk virkelighed fra de lokaliteter, man bevæger sig igennem.

- Jeg tror fremtiden er til, at genrerne krydsbefrugter hinanden. At man tager det museale og krydser det med det dramatiske for eksempel, og at vi sammen finder nye måder at nå vores publikum på, siger teaterdirektør Jakob Engmann fra BaggårdTeatret i Svendborg ifølge pressemeddelelsen.

Den usynlige forestilling indspilles af Elliott Crosset Hove som en forelsket H.C. Andersen, Sonja Richter som Anna Syberg, Pilou Asbæk som maleren Fritz Syberg og Rosalinde Mynster som den mere ukendte Riborg Voigt, som H.C. Andersen forelskede sig i.

Unik mulighed

Faaborg Museum oplever, at museets kunst og kunstnere sættes i et nyt og tværfagligt perspektiv, når skuespillere giver liv og farve til museets kunstnere.

- Vi tror derfor også, at lydteaterforestillingen vil inspirere et nyt publikum til at komme ind på Faaborg Museum; borgere og gæster udefra, som gennem forestillingen er blevet nysgerrige på kunstnerne og på, hvordan den kunst, der tales om i forestillingen, faktisk ser ud i virkeligheden,” siger Anne Højer Petersen, direktør for Faaborg Museum i pressemeddelelsen.

Også på Øhavsmuseet glæder de sig til den nye forestilling.

- At kunne følge den smukke Øhavssti med kig over Det sydfynske Øhav, mens en lydfortælling udfolder sig præcist i det landskab, du kigger på, bliver ganske unikt, skriver direktør for Øhavsmuseet Peter Thor Andersen.

Udover Øhavsmuseet, Faaborg Museum og Baggaardteatret er Svanninge Bjerge, HCA Centret på SDU og Skovtrolden også med i projektet.

Forestillingen er støttet af Nordea-Fonden og Kulturregion Fyn.

Under Isen kan opleves af alle fra den 12. september. Man downloader Baggaardteatrets app og køber Under Isen på enten dansk, tysk eller engelsk til 79 kr.