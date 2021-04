Stjernenavne i nyt band: Spiller årets eneste koncert på Midtfyns Festival

Der er tale om et lidt af et scoop, når Midtfyns Festivalen til september får besøg af det musikalske kollektiv Nymalet. Koncerten i Ringe er den eneste, som det relativt nye, men ganske stjernebesatte band kommer til at spille i år.

- Det er helt fantastisk at vi som de eneste kan præsentere Nymalet i år, siger festivalleder, Kim Skovby Klindt.