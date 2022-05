Træklatring og mountainbike: Idræt skal hjælpe veteraner tilbage til livet

Håbet med vildmarkscampen er, at veteraner som Søren Andersen bliver inspireret til at komme ud og danne nye relationer i foreningslivet og få et liv, der er mindre præget af de psykiske mén fra tiden som soldat.

- Jeg synes, det er et godt initiativ. Det appelerer lidt mere til vores natur at komme ud og køre mountainbike i stedet for at spille fodbold. Det er absolut noget, jeg kan tage med mig hjem, fortæller Søren Andersen, da han er sikkert ned på jorden igen efter en tur i trætoppen.

DIF Soldaterprojekt indgik i efteråret et usædvanlig samarbejde med OB, Odense Bulldogs og Odense Kommune for at hjælpe veteraner med at finde arbejde.