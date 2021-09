Turister stiller nye krav: Fyn gør klar til at tiltrække dem

Ifølge undersøgelsen vælger 25 procent af alle danske turister deres ferie ud fra disse faktorer, mens det gælder for halvdelen af alle tyske turister.

- Vi vil det vildt gerne, men man kan jo næsten blive helt skræmt over at ramme det nok. Så jeg tror mere, vi ser pragmatisk på det, og prøver at rumme det i alle de oplevelser, vi kan. Og så gør vi det, vi kan, for man kan altid gøre mere, siger Anne Høyby.

Fyn ønsker bæredygtig turisme

De nye krav fra turisterne har man også fået øjnene op for hos turistorganisationen Destination Fyn.

De har nemlig lavet en ny fælles fynsk vision for bæredygtig turisme.

- Vi skal have virksomhederne til at gøre tingene, så de bliver endnu bedre. Vi skal give turisterne en oplevelse af, at de kan være med til at sætte et positivt aftryk på Fyn gennem oplevelserne, når de er her, fortæller Laura Raidla, der er udviklingschef hos Destination Fyn.

I visionen fremlægger Destination Fyn otte principper for indsatsen til en bæredygtig turisme på Fyn.