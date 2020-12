1.000 flere ansatte skal forbedre forhold i ældreplejen

Regeringen, De Radikale, SF og Enhedslisten har lørdag indgået en delaftale i finanslovsforhandlingerne. Her afsætter partierne penge til blandt andet ældre, minimumsnormeringer og ungdomsuddannelser.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

* Ældre: Der afsætte 425 millioner kroner næste år til bedre ældrepleje. Beløbet stiger til 500 millioner kroner årligt. Det er ifølge aftalepartierne nok til at sikre 1000 flere ansatte i ældreplejen.

Pengene bliver tildelt kommunerne på betingelse af, at de også sender allerede ansatte ufaglærte i uddannelse, så det sikres, at der kan ske et fagligt løft.

* Minimumsnormeringer: Der afsættes 200 millioner kroner årligt fra næste år til flere voksne i daginstitutionerne. Det betyder samtidig, at den fulde indfasning af minimumsnormeringerne rykkes ét år frem.

Lovkravet om minimumsnormeringer rykkes frem til 2024.

* Ungdomsuddannelser: Der afsættes 220 millioner kroner årligt frem til 2024 til et løft af taxametertilskuddene på de gymnasiale uddannelser.

Det vil både sige de almene gymnasiale uddannelser stx og hf samt de erhvervsgymnasiale uddannelser htx og hhx. Løftet skal være med til at styrke det faglige niveau i hele landet.

Derudover afsættes der blandt andet 80 millioner kroner årligt frem til 2024 til et generelt taxameterløft på tværs af erhvervsuddannelserne. Samt 80 millioner kroner om året til et løft af social- og sundhedsuddannelserne.

Kilder: Finansministeriet, aftalepartierne.