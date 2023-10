13 borgmestre vil forbyde al trawlfiskeri nu for at undgå "totalt kollaps" i Lillebælt

Brevet kommer på baggrund af de nyeste rapporter og billeder fra havbunden, der viser et havmiljø i krise. Berlingske satte for nylig fokus på iltsvindet i havet efter i et år at have rejst rundt og med billeder dokumenteret, hvordan iltsvindet påvirker livet i de danske farvande.



Årets iltsvindsrapport for september fra Aarhus Universitets eksperter, der udkom for nylig, bekræfter billedet: Niveauet af iltsvind i de danske farvande er i år det højeste i 20 år.



Og skal den krise løses, så mener borgmestrene at trawl-fiskeri skal forbydes i Lillebælt.

De fynske underskrivere af brevet tæller borgmestrene fra Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Middelfart, Svendborg, Ærø og Nordfyn.



Forbud er en hastesag

Trawlfiskeri er fiskeri med et stort net, der slæbes henover havets bund. Det er den mest udbredte form for fiskeri i Danmark og i hele verden. Ved dette fiskeri slæbes trawlet hen over havbunden og fanger fisk fra bunden og 10-15 meter op.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening reduceres antallet af dyr og arter på havbunden, når man fisker med bundtrawl. Det har konsekvenser for biodiversiteten og det fødegrundlag, som fiskene er afhængige af.

Borgmestrene peger på, at rapporter udarbejdet af Center for Marin Naturgenopretning viser, at de største presfaktorer som påvirker miljø- og naturtilstanden i Lillebælt er næringsstofbelastning fra land, iltsvind samt fiskeri med bundslæbende redskaber.

"Der skal arbejdes målrettet med reduktion af næringsstofudledninger fra land, men vi har også brug for et trawlforbud, der kan friholde sammenhængende områder fra fiskeri med bundslæbende redskaber," står der i brevet.

Ifølge de 13 borgmestre har et forbud mod trawlfiskeri haft positive effekter i andre farvande.

"Vi ved fra Københavns Universitet, at Øresund har et sundere havmiljø, hvilket især kan skyldes den fredning mod bundtrawl, som har været der i mange år. Det virker derfor oplagt at supplere de strengt beskyttede havområder med et generelt trawlforbud i Lillebælt."

Forbud med respekt for fiskere

Et forbud vil sætte en stopper for de fiskere, der arbejder på havet, og derfor skal erhvervet tænkes ind, skriver de 13 borgmestre.

"Forbud mod bundtrawl er fiskerierhvervets bidrag, og det er nødvendigt. Det skal ske med respekt for de mennesker, der arbejder i erhvervet, men også med respekt for, at et renere havmiljø er bydende nødvendigt for at undgå et totalt kollaps i Lillebælt," skriver borgmestrene.

På Langeland har fiskere tidligere advaret om, at et forbud mod trawlfiskeri vil ødelægge erhvervsfiskeriet i Bagenkop.