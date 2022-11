130 trafikdræbte: Hvor er de farligste veje og kryds på Fyn?

Et farligt vejkryds på Østfyn har fået en gruppe borgere i Tårup til at samle underskrifter ind for at råbe politikerne i Nyborg op.

512 underskrifter har gruppen, der kalder sig ’Venstresvingsgruppen’, samlet ind på to år, og den håber nu, at det farlige kryds kan komme øverst på dagsordenen.

Én af gruppens medlemmer Maria Højbjerg var selv ude for en ulykke i krydset, der ligger ved Svendborg Landevej og Langæblevej. Her blev hendes bil påkørt bagfra, og Maria Højbjerg fik et piskesmæld i nakken og en totaskadet bil.

2.737 tilskadekomne i 2021

Det er ikke første gang, at borgere sætter fokus på den fynske trafik.

I 2020 mistede tre personer livet i en færdselsulykke i krydset mellem Odensevej og Assensvej nær Bogense, og det affødte et dialogmøde mellem områdets beboere, Nordfyns Kommune og Fyns Politi.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2021 var 2.737 tilskadekomne i færdselsuheld i Danmark. Samme år blev 130 dræbte i trafikken.

