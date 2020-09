Anette er nabo til farligt vejkryds: - Der skal ske noget nu

Et af Nordfyns farligste kryds bliver igen taget op til diskussion, når borgere fra Nordfyns Kommune torsdag samles på et dialogmøde.

Læs også Trafikdrab i farligt kryds: Borgere vil råbe politikere op med hvide kors

Krydset mellem Odensevej og Assensvej nær Bogense var senest i fokus i juni, da tre mennesker mistede livet i en færdselsulykke.

Til stede ved ulykken var blandt andet Anette Lauritzen, der selv bor tæt på krydset. Hun har løbende arbejdet for at gøre opmærksom på den farlige trafik på strækningen. Senest i juni hvor hun var med til at rejse kors ved ulykkestedet.

Det er krydset mellem Assensvej og Odensevej, der nu skal gøres mere sikkert. Foto: Google Maps

Torsdag deltager hun selv i dialogmødet omkring strækningen, hvor hun håber, at der vil komme nye løsninger på bordet.

- Vi har oplevet rigtig mange forskellige ulykker. Senest dødsulykken hvor tre mennesker blev dræbt derude. Men vi har også oplevet rigtig mange alvorlige ulykker, hvor det ikke var med døden til følge, men hvor der var slemt tilskadekomne, og det ønsker vi simpelthen ikke mere, siger Anette Lauritzen og fortsætter:

- Vi er selvfølgelig lidt nervøse for, hvornår er det en af os? Hvornår er det en, vi kender, der bliver påkørt deroppe? Vi har selv små børn, som går i skole og færdes i det område, så vi vil gerne have, at der sker noget nu siger hun.

Trafiklys kan ikke stå alene

Udover lokale borgere fra Harritslev deltager også repræsentanter fra Nordfyns Kommune og Fyns Politi.

På mødet skal deltagerne drøfte den planlagte etablering af en lysregulering med to svingbaner i T-krydset, der blev godkendt i juni. Men også andre værktøjer kan komme i spil.

Læs også Trafikdrab ved Bogense: Strid om penge har bremset nyt lyskryds

Det fortæller Anders Thingholm (K), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune

- Vi skal kigge på hastighedsnedsættelse - også i forbindelse med det her signalanlæg. Kan vi gøre noget mere visuelt på strækningen? Det er noget af det, vi også skal drøfte, forklarer han.

Men det er ikke kun krydset mellem Odensevej og Assensvej, der skaber utryghed for beboerne i Harritslev. Flere oplever også, at bilister kører for stærkt på en større del af strækningen nær Smidstrupvej.

Derfor mener Anette Lauritzen også, at man bør overveje muligheden for yderligere tiltag for at gøre strækningen mere sikker.

- Vi ser helst, at der bliver lavet noget trafikdæmpning derude - enten nogle chikaner, bump eller noget, der gør, at farten bliver sænket, siger hun.

Håber først og fremmest på dialog

Uanset hvad udfaldet bliver på torsdagens møde mellem borgere og politikere, håber Anders Thingholm, at det kan føre til en større klarhed hos borgerne.

Læs også Ulykke skete i farligt kryds: Nabo hørte dødsulykken

- Jeg håber, at borgerne, der bor tæt på krydset, får klarhed over, hvad projektet kommer til at medføre. Derfra er der også mulighed for, at de kan komme med de indspark, som de synes er relevante.

På samme måde håber Anette Lauritzen, at der vil blive lyttet til de forslag, borgerne i Harritselv måtte komme med.

- Vi håber, vi kan få en åben dialog om, hvad vi tror, der skal til derude, og hvad de tror, der skal til, siger hun.