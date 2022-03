17-årige Eren modtog hadbesked efter tv-interview: - Der er alt for mange muslimer i Danmark

- Jeg tænker, at beskeden er motiveret på baggrund af min hudfarve. Havde det været en dansker, der havde stået og råbt op, så var beskeden muligvis ikke tikket ind.

- Men jeg tror, at folk har svært ved, at os nydanskere godt kan råbe op om ting. Han får det til at lyde som om, at jeg er her som gæst. Han skriver i den sidste del af beskeden, at muslimer skal hjemsendes i massevis, siger Eren Temur.

Det påvirkede den unge demonstrant, at han skulle stå model for sådan en besked.

- Jeg sad i et kort øjeblik med en tomhedsfornemmelse. Jeg prøvede at samle ord. Jeg sad og følte mig lille. Men bagefter styrkede det mig. Jeg står meget mere fast i det, jeg kæmper for, siger Eren Temur.

Eren Temur er ikke i tvivl om, at han vil fortsætte med at bekæmpe racisme, som han mener, er et stigende problem i det danske samfund.

- Jeg kan ikke bruge sådan en hadbesked til andet end, at det styrker mig i min dagsorden. Jeg tager sådan en besked og omvender den til noget positivt.

TV 2 Fyn har forsøgt at kontakte manden, der har skrevet beskeden. Det har desværre ikke været muligt.