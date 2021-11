300.000 skal snart kunne vaccineres imod corona om ugen

I sidste uge blev 123.517 personer revaccineret. Samtidig blev 450.000 borgere indkaldt til deres tredje stik.

Derfor kan der ifølge Sundhedsministeriet også i en kortere periode forventes en smule ventetid, indtil vaccinationsstederne har fået opbygget den fornødne kapacitet.

I øjeblikket inviteres primært personer over 65 år, sundhedspersonale og personer i særlig øget risiko til at få et tredje vaccinestik.

Sundhedsstyrelsen har tidligere i november fortalt, at den i starten af december vil komme med en plan for revaccination af alle voksne i Danmark.

Aktuelt planlægges der efter, at alle over 18 år, der måtte ønske det, skal revaccineres imod covid-19.