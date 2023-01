72-årige Niels elsker sit fag - og faget elsker også deres chauffører

Busbranchen er en af de bedste til at holde på de ældste ansatte.

Det viser en analyse lavet af Dansk Industri.

- Det er den frihed vi har. Og at vi har mulighed for, at få et job der passer til de timer, vi ønsker at køre.

Sådan siger 72-årige Niels Nielsen, som de seneste 14 år har siddet bag rattet i en bus.

Han er ansat hos Tide Bus, som med base i Glamsbjerg kører rutebilerne for Fynbus.

Niels Nielsen øser gerne af sin erfaring, og den nød den ni år yngre Per Thomasen godt af, da vi tog temperaturen på Dansk Industris analyse.

- Jeg er under oplæring til at blive buschauffør, og jeg synes det er en dejlig beskæftigelse, siger Per Thomasen.

Han er pensioneret fra Forsvaret med det nødvendige førerbevis i lommen.

- Så skulle jeg have et eller andet at lave, og jeg synes det er godt sted at være. I hvert fald har jeg gode kolleger, fortæller han.

Ifølge Steen Nielsen, vicedirektør med ansvar for arbejdsmarkedspolitik hos Dansk Industri, er netop det kollegiale et af nøgleordene for seniorerne på arbejdsmarkedet.



- Anerkendelse er vigtigt for seniorerne, mens særlige hensyn langt fra er det vigtigste. Seniorerne vil nemlig meget gerne indgå på lige fod med deres yngre kollegaer, siger vicedirektøren og tilføjer:



- Hvis vi gerne vil holde på de ældre medarbejdere er det vigtigt, at de føler de bliver påskønnet. Det medvirker til, at give noget livsindhold.



Plus 50, tak

På Fyn er godt hver syvende af de ansatte i busbranchen over 50 år, og det er netop den aldersgruppe, som Tide Bus helst vil rekruttere chauffører fra.

- Det er fordi det at være buschauffør er meget mere end at køre bussen. Det handler rigtig meget om, at man har med mennesker at gøre, siger Rikke Trads.

Hun er HR-chef hos Tide Bus og forklarer, at livserfaring er en vigtig egenskab, når der skal udøves service over for passagererne.

- Det er en rigtig stor fordel med livserfaring fra forskellige jobs, når man skal håndtere mange forskellige slags passagerer og kunder.

Samtidig er chaufførjobbet præget af en høj grad af selvledelse.

- Kender man rammerne for at være på en arbejdsplads, så er det et rigtig godt udgangspunkt for at være en fantastisk chauffør, siger Rikke Trads.

Erfaring fra arbejdsmarkedet betyder også, at man kan bidrage med andre kompetencer.

- Vi har både en tidligere bankdirektør og journalister ansat, og det betyder jo, at vi får en mangfoldighed både på alder, på diversiteten inden for forskellige faggrupper og på kulturel baggrund.

Lang karriere

At 72-årige Niels Nielsen har været buschauffør i 14 år er ikke enestående. Mange bliver længe i branchen.

- Jeg tror at de vælger at blive hos os fordi vi kan tilbyde et job der er fleksibelt. Rigtig meget af vores kørsel foregår ikke mellem 8 og 16, hvor de fleste gerne vil arbejde, siger Rikke Trads.

Det giver mulighed for, at arbejde i ydertimerne. Samtidig kan man hos Tide Bus selv bestemme, hvor mange timer man vil arbejde.

- Det er attraktivt, når man selv vil beslutte, hvordan ens seniorarbejdsliv skal være, siger HR-chefen.

Den pointe er Niels Nielsen helt med på. Han nyder den frihed han har som buschauffør, og selvom han har været på arbejdsmarkedet i 55 år og stadig har en 37 timers arbejdsuge, så har han ikke planer om at stoppe foreløbig.



- Så længe jeg får lov, så kører jeg, slår han fast.

Dansk Industris analyse viser, at på landsplan var 72 procent af alle rutebuschauffører i 2021 over 50 år, og næsten hver tredje nye buschauffør siden november 2020 er fyldt 60 år.

Det er højt sammenlignet med det generelle danske arbejdsmarked, hvor det er 33 procent af lønmodtagerne, som er fyldt 50 år.

Seniorlivet byder på nye muligheder. Og udover, at vælge et nyt arbejdsliv, så står mange også foran et valg af boligform. Således sprang ægteparret Bjarne Jørgensen og Birgit Wistrup ud som nye medlemmer af et bofælleskab.