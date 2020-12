Affaldsarrangement i Odense - Pernille og Mette samlede ni kilo affald på en time

Storms Pakhus i Odense havde arrangeret en såkaldt corona trash walk, hvor hensigten var at rydde op i Odense. Pernille og Mette blev overrasket over mængden af affald, de kunne nå at samle på en time.

De to veninder havde tænkt sig at gå mod Åløkkeskoven i Odense, men så langt nåede de aldrig.

Der blev nemlig ved med at dukke affald op omkring Storms Pakhus og på havnen. De to veninder fik altså indsamlet alt deres affald i det område. Ni kilo blev det til i den sorte affaldssæk.

- Vi skal huske på, at vi gør det her for at rense naturen for alt det affald, der ligger. Her ligger nemlig overraskende meget, siger Mette Uhrnfeldt.

Gavekort på højkant

- Det er supervigtig i den her periode, hvor folk har det med at smide deres mundbind, at vi husker at samle dem op. Vi har alle sammen et ansvar i den her tid. Så det er derfor, at vi tog det her initiativ og lavede corona trash walk, hvor folk kan vinde et gavekort, siger Natasha Ida Schrøder, der er eventafvikler på arrangementet.

Det er nemlig Storms Pakhus, der har arrangeret affaldsprojektet. Og ved at deltage kunne man vinde et gavekort på 500 kroner.

- Hvis du havde spurgt mig for en time siden, så havde jeg på ingen måde sagt ni kilo affald. Det er ting, der ikke vejer så meget. Det er plastik og mundbind, så det havde jeg altså ikke troet, siger Pernille Kock Bromark om dagens gevinst.