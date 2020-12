Radikal rådmand vil hæve alderen for børnehavebørn

Susanne Crawley (R), der er rådmand i Odense Kommune, er særdeles begejstret over, at minimumsnormeringer i institutionerne er blevet prioriteret i finansloven. Derfor foreslår hun, at alderen for børnehavebørn skal hæves.

- Jeg er simpelthen så glad for den her finanslov. I mange, mange år har det her været en vigtig ting for mig. Vi skal passe på de små børn, siger Susanne Crawley.

På baggrund af den nye finanslov foreslår Susanne Crawley, at alderen for børnehavebørn skal hæves fra to år og ti måneder til tre år.

200 millioner kroner til mere personale

Det er nemlig blevet besluttet, at fra næste år skal minimumsnormeringer i institutionerne prioriteres. Dermed er kravet om minimumsnormeringer rykket et år frem siden sidste års finanslov, hvor det blev fastlagt, at normeringerne skulle indfases fra 2025.

Den nye velfærdsaftale afsætter 200 millioner kroner om året til mere personale i institutionerne frem til 2024, hvor altså minimumsnormeringerne bliver indfaset i institutionerne.

Læs også Tast selv: Se, hvornår du kan stoppe med at arbejde

- I finansloven er der givet mange penge til minimumsnormeringer, og sådan som jeg lige kan se det, så ser det ud til, at Odense får omkring 27 millioner kroner. Og de penge skal selvfølgelig komme børnene til gode, siger Susanne Crawley og fortsætter:

- Og derfor foreslår jeg, at vi ruller den besparelse tilbage, som blev lavet for syv år siden, hvor man ændrede børnehavealderen til to år og ti måneder. De er nogle små unger, når de kommer i børnehave. Jeg synes, at vi skal tilbage til de tre år.

To måneder kan være afgørende

Susanne Crawley lægger vægt på, at det er afgørende for et barns trivsel, at barnet kan udvikle sig de to måneder ekstra i en vuggestue eller dagpleje. En udvikling, der kræver at barnet er omringet af personale.

Læs også Hvert tredje barn med autisme går ikke i skole: Det har taget hårdt på Benjamin

- Det er måske lige præcis de to måneder, der gør, om man for eksempel er renlig, når man starter i børnehave. Eller stadig bruger ble. Det er det, der gør, om man stadig skal sove til middag. Om man kan spise selv, tage flyverdragt på og alle mulige ting, siger Susanne Crawley.

- Jeg har selvfølgelig bedt min forvaltning om at regne på, hvordan det kommer til at se ud rent økonomisk. Jeg har sat dem i gang med at regne på det hele, siger Susanne Crawley afslutningsvis.