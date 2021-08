Agent afviser Eriksen-citat om at spille fodbold igen

Den italienske avis Corriere dello Sport citerede torsdag Christian Eriksen for at sige til holdkammerater i Inter, at han har planer om at spille fodbold igen om fire-fem måneder.

Men det sagde danskeren ikke under onsdagens besøg i fodboldklubben, mener Eriksens agent, Martin Schoots.

- For at være helt ærlig har jeg ikke hørt ham sige det. Og jeg er sikker på, at han ikke sagde det. Der er intet pres og ingen tidshorisont, skriver Schoots i en besked til Ritzau.

Avisen beskrev dagen, hvor fynboen lagde vejen forbi klubbens træningsanlæg. Her krammede han sine holdkammerater, og der var både grin og alvorlige snakke, skrev Corriere dello Sport i sin reportage.

- Om fire-fem måneder går jeg i gang med at spille igen, sagde Christian Eriksen ifølge avisen til sine holdkammerater, hvilket agenten altså afviser.

God forfatning

Agenten var selv til stede under besøget, forklarer han.

Ritzau forsøger at indhente en kommentar fra Corriere dello Sport.

29-årige Eriksen faldt om og fik hjertestop i Parken i København 12. juni under EM-kampen mod Finland. Eriksen fik førstehjælp, og det lykkedes at genoplive fynboen, som blev fragtet til Rigshospitalet til yderligere undersøgelser.