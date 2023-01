Ahrendtsen glæder sig over ny fynsk partikollega: - En klar styrkelse af Dansk Folkeparti

Det fynskvalgte folketingsmedlem Mikkel Bjørn Sørensen har tirsdag meldt sig ud af Nye Borgerlige og ind i Dansk Folkeparti.

Det opsigtsvækkende og umiddelbart overraskende partiskifte glæder den erfarne fynske DF'er Alex Ahrendtsen, som nu kan se frem til en fynsk kollega i folketingsgruppen.

- Jeg er meget glad for, at Mikkel Bjørn har meldt sig ind i Dansk Folkeparti.

- Jeg glæder mig til samarbejdet, og jeg har længe lagt mærke til ham. Han er en klar styrkelse af Dansk Folkeparti. Jeg blev meget glad, da jeg hørte fra formanden, at han havde meldt sit skifte til vores parti, siger Alex Ahrendtsen til TV 2 Fyn.

Med Mikkel Bjørns skifte til Dansk Folkeparti er der nu seks medlemmer i folketingsgruppen.

Alex Ahrendtsen, der har siddet i Folketinget siden 2011, kalder tilføjelsen af Mikkel Bjørn for "et interessant indspark".

- Fordi han har en meget klar udlændingepolitik. Han har en klar dagsorden og forstår truslen fra islam. Han er forkæmper for dansk kultur.

- Mikkel Bjørn har evnen til at komme med friske udmeldinger. Det er en styrkelse af det klassiske Dansk Folkeparti, som partiet altid har været kendt for. Et politisk talent taget hans alder i betragtning, siger Alex Ahrendtsen om den 27-årige politiker.



Ville få svært ved samarbejde med kommende NB-formand

Mikkel Bjørn skriver i et længere opslag på Facebook, at årsagen til, at han nu skifter parti fra Nye Borgerlige til Dansk Folkeparti, er den med al sandsynlighed kommende formand i NB, Lars Boje.

- Der efterlades ikke meget plads til samarbejde, konstruktiv dialog og fælles fodslag. Personen Lars ender indimellem med at fylde så meget, at partiets interesser og andre personer må vige.

- Min grundlæggende konklusion er, at jeg ganske enkelt ikke kan se mig selv i partiet under Lars Bojes ledelse – hans øvrige evner og kompetencer til trods.

- Jeg er ikke overbevist om, at han kan skabe korpsånd og udstikke en fælles retning for partiet. Vel at mærke med plads til andre positioner end hans egen.

Mikkel Bjørn uddyber en episode til et møde i sidste uge, hvor han - ifølge Mikkel Bjørnes egen udlægning - fik at vide, at han risikerede at blive ekskluderet fra partiet, hvis han ikke udtrykte utvetydig opbakning til Lars Boje Mathiesen som ny formand.

- Jeg var naturligvis i chok. Partiet skal have et demokratisk valg om ny formand – og her fik jeg påbud om opbakning til en kandidat, der endnu ikke havde meldt sig. Endvidere med trussel om, at hvis jeg skulle få den idé selv at stille op, ville det være udtryk for illoyalitet og ligeledes medføre eksklusion, skriver Mikkel Bjørn.

Messerschmidt: Bjørn er en stærk værdikriger

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, er begejstret over tilføjelsen af Mikkel Bjørn til den decimerede folketingsgruppe, som ved valget i november mistede 11 mandater.

Til TV 2 Fyn kalder DF-formanden blandt andet MikkelBjørn for "en stærk værdikriger".

- Han har markeret sig rigtig godt i udlændingedebatten og indfødsretsdebatten - men også hele italesættelsen af, at vi skal holde fast i dansk kultur og danske traditioner og vaner.

- Så jeg ser ham som en helt oplagt politiker i Dansk Folkeparti, siger Messerschmidt, der glæder sig meget til samarbejdet med Mikkel Bjørn.

Han fortæller, at de to sammen med andre folketingspolitikere drak en øl kort efter valget, og ved den lejlighed fik Messerschmidt stor respekt for den fynskvalgte politiker.

- Derfor er jeg glad for, når tingene nu faldt ud i Nye Borgerlige, som de gjorde, at han har valgt at blive og kæmpe for tingene, og at han har valgt at gøre det i Dansk Folkeparti.

Morten Messerschmidt fortæller, at han og Mikkel Bjørn allerede kort tid efter, at Pernille Vermund den 10. januar havde meddelt, at hun ville trække sig som formand for Nye Borgerlige, talte sammen om muligheden for et samarbejde.

I dagene efter pegede flere politiske eksperter og analytikere på Mikkel Bjørn som potentiel kommende formand for Nye Borgerlige, hvilket dog fik en blandet modtagelse i det fynske bagland.