Akut mangel på tandlæger: - Det presser os helt ud i det urimelige

Her har man nemlig kun én tandlæge, én dag om ugen.

- Det gør jo selvfølgelig, at vi har øgede ventetider, og at vi knokler rigtig hårdt for at nå i mål med dem, vi mangler herinde. Så vi gør vores bedste hele tiden, men det er selvfølgelig svært, når man ikke er flere hænder, siger tandplejer i Assens Kommunale Tandpleje Karina Nordbo Nielsen.

Længere ventetid i fremtiden

Formand for Uddannelses-, Børn- og Familieudvalget i Assens Kommune Pia Offer Madsen fortæller, at hun har mødt forældre, der beretter om, at deres børn har dårlige oplevelser ved tandlægen, fordi der på grund af de øgede ventetider går lang tid mellem besøgene.

Det betyder, at nogen børn kommer ind med mange skader, som skal repareres på én gang, og det kan give tandlægeskræk.

I fremtiden kan ventetiden dog blive endnu længere. Sidste års finanslovsaftale giver mulighed for, at de 18-21-årige fremover skal kunne forblive tilknyttet den kommunale tandpleje.

- Det presser os helt ud i det urimelige, fordi vi allerede i dag har svært ved at komme med det tilbud, som vi gerne vil til børnene i Assens Kommune, siger Pia Offer Madsen.

Langsigtet løsning

I øjeblikket har Assens en såkaldt fritvalgsordning, der gør, at unge mellem 16 og 18 år frit kan vælge mellem private kliniker, som kommunen har en aftale med.

En løsning, der hjælper på problemet med ventetiderne, men som også er meget dyr.