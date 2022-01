Overblik: Disse coronarestriktioner ophører søndag

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vurderer Epidemikommissionen, at der formentligt er behov for restriktioner efter 31. januar også.

Kommissionen peger på, at koncerter og natteliv formentligt vil have brug for restriktioner.

Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, siger på pressemøde, at det står klart, at Omikronvarianten, som er dominerende i Danmark, giver et mindre alvorligt sygdomsforløb, end Deltavarianten.

– Hvis man er coronasyg med omikron og kommer på sygehuset, er der stor sandsynlighed for, at man er mindre syg end med delta, siger han.