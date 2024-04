Aldrig før har så mange villet være praktiserende læge: - Det er en gave

Vigtigt for patienterne

Den positive udvikling i antallet af læger under uddannelse kommer efter flere års problemer.

- Det er meget vigtigt, at vi får uddannet flere almene mediciner, for det er der brug for på grund af lægemangel. Så først og fremmest er det rigtig lykkeligt, at det omsider er vendt, og at vi har så mange under uddannelse, siger Mireille Lacroix.

I hele Danmark er der i skrivende stund 3500 praktiserende læger. Men der mangler fortsat 300. Cirka tre af dem skal til Fyn ifølge Mireille Lacroix, som også er praktiserende læge i Stenstrup på Sydyn.

Opgaven ser dog overkommelig ud i PLO's nye rapport. Den forudser, at der fra 2025 vil blive uddannet 80 læger årligt inden for almen medicin.

Det vil sige, at der i fremtiden er udsigt til, at alle kan få en fast læge. Og det er klart at foretrække i stedet for den nuværende situation, hvor borgere uden fast læge ofte oplever udskiftning.

- Så bliver der ikke den kontinuitet, som har vist sig at være meget vigtig for folk, der er ældre. Fordi de har så lang en sygehistorie, så hvis de skal fortælle det hele forfra hver gang, så kommer de aldrig til bunds, hvis de hele tiden skal se en ny læge, siger Mireille Lacroix.

Selvom Daniel Emami endnu ikke er færdiguddannet speciallæge i almen medicin, har han allerede erfaring inden for mødet med patienter i en lægepraksis.

Derfor er han enig i, at det er væsentligt at have et godt kendskab til sine patienter.

- Det er jo det, der er lægekunst. Og det er også derfor, at man ikke bare lige kan erstattes med en computer for eksempel, siger Daniel Emami.