Anders And tager til Fyn: Herfra kommer tegnerens inspiration

Anders And & Co. udkommer nemlig den 14. oktober med den foreløbige fjerde særudgave, hvor Walt Disneys ikoniske figurer er på jagt efter en skjult skat på Fyn - denne gang er det et forsvundet manuskript af H.C. Andersen.

- Egeskov har været med i de ypperste rejsemagasiner, men at komme i Anders And er helt unikt. Det gør man jo bare ikke. Det er jo Andeby - de lever i deres egen verden, så det havde vi aldrig forventet, siger Lene Pedersen, som er begejstret marketingchef på Egeskov Slot.

Træk i pilene og se, hvad tegner Flemming Andersen har tegnet efter, da han skulle visualisere Anders Ands eventyr på Fyn.