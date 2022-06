Anmeldere revser Helmig - og jubler over fynsk hjemmebanefavorit

Torsdagens bedste koncert var fynsk

Musikmagasinet Gaffa har også anmeldt en række koncerter på den fynske festival.

Stormzy får fire stjerner af Gaffa. Det samme gør Statisk, Zara Larsson, Brennan Heart og Hjalmer.

Spørger man Fyns Amts Avis, var det netop sidstnævnte Hjalmer, der stod for åbningsdagens bedste koncert.

Hjalmer, der fik sin Tinderbox-debut i sin fødeby, får fem stjerner af avisens anmelder Simon Staun.

​​- Det er ikke en fejlfri koncert, og Hjalmer rammer skævt med sin vokal et par gange. Men det er ubetydeligt til en koncert, der skriver sig direkte ind på førstepladsen over koncerter med Hjalmer, jeg har været til, skriver han.

Netop Hjalmer fortalte inden koncerten til TV 2 Fyn, at han var nervøs for at spille koncerten - blandt andet fordi han har været i dyb sorg de seneste år.