Nervøs Hjalmer skal spille på hjemmebane efter dyb sorg

Den 26-årige sanger og sangskriver Hjalmer er klar til sin Tinderbox-debut i Tusindårsskoven.

Hjalmer er søn af Kim Larsen og Liselotte Kløvborg Larsen, og han blev født i Odense i 1995, og derfor er der dømt hjemmebane foran titusindvis af gæster i fødebyen.

- Det er fuldstændig fantastisk at være tilbage. Det føles lidt som at blive et menneske igen. Det er første gang, jeg spiller på Tinderbox, og det er kæmpe for mig, for det er min hjemby, siger Hjalmer Larsen.