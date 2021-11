Antallet af indlagte på OUH fordoblet: Dem uden vacciner fylder pladserne på intensiv

- I de situationer kan vi ikke undgå at tænke, at den indlæggelse kunne være undgået. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at de skal behandles lige så godt som alle andre. Vi har altid gjort en dyd ud af at give storrygeren og ham, der har løbet maraton flere gange om ugen, den samme behandling. Men det spild, der er i det her, rammer os, siger Anne Øvrehus.

Det er en patient, der måske kommer til at have et langt efterforløb, og hvor der måske aflyses operationer, fordi der ikke er kapacitet på intensiv – alt sammen unødvendigt.

Indlagt med noget andet

Hun kan i øvrigt fortælle, at cirka halvdelen af de patienter registreret som covid-19 smittede, der bliver indlagt på OUH, først bliver syge af corona undervejs i deres indlæggelse.

- Det kan være patienten, der kommer ind med en hjertesygdom, men de ender med at være indlagt to uger i stedet for tre dage, fordi de bliver syge af covid-19 undervejs. En smitte som de måske har med hjemmefra, men ikke er nået at blive syge af, siger hun.