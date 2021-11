Se smitten i dit nærområde: Endnu et sogn over bekymringsgrænse

Torsdag blev der varslet en række smitteforebyggende tiltag i Odense på grund af det høje smittetal i kommunen, og igen fredag stiger smitten.

Der er i løbet af den seneste uge konstateret 960 smittetilfælde i kommunen, hvilket giver et incidenstal på 471,4. Grænsen for, hvornår sundhedsmyndighederne anbefaler særlige indsatser for at dæmpe smitten er 400.