Bag tågen venter en solrig og lun mandag

Mandag begynder måske en smule langsomt.

De fleste fynboer - i hvert fald dem, der står op før klokken ni - vil opleve, at vejrguderne endnu engang har lagt en tung dyne af tåge over landet.

Flere steder er tågen så tæt, at sigtbarheden er under 100 meter. Derfor advarer DMI om farligt vejr, og det er særligt relevant, når man begiver sig ud i morgentrafikken. Omkring klokken ni forventes tågen så småt at lette.

Tågen vender tilbage

Når først tågen forsvinder, erstattes den af en del sol. Det er dog muligt, at vi skal helt hen til eftermiddagen, før solen for alvor vinder kampen over tågen.

Når det sker, vil temperaturerne til gengæld stige til op mod 20 grader. Vinden bliver svag fra forskellige retninger.

I løbet af aftenen og natten falder temperaturen til mellem 5 og 10 grader, og vinden kan få et lille nøk op og blive svag til let fra skiftende retninger. Endnu engang vil Fyn blive ramt af udbredt tåge i løbet af natten.