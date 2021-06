Barer må udvide åbningstider: - Vi er bare sindssygt glade

- Det er rigtig dejlige nyheder, nu glæder jeg mig bare til at få et helt fulde overblik over, hvad det kommer til at betyde for os, siger Claus Nørgaard, der er indehaver af Bar Rar i Odense.

Håber at vinde tabt omsætning tilbage

Både Lørups Vinstue og Bar Rar har valgt at holde åbent til trods for de begrænsede åbningstider, mens flere af Bargroups værtshuse valgte at holde lukket.

Fælles for dem alle er, at de nu glæder sig til at byde kunderne velkommen tilbage og invitere dem til at blive hængende.

- Vi er én af de barer, der hele tiden har haft åbent, for vi føler, at vi har et ansvar over for vores gæster. Men det har også betydet, at vi i lang tid har tabt en masse omsætning, som vi nu håber, at vi kan indhente igen, siger Rasmus Ullehus fra Lørups Vinstue.