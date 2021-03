Bedste regnskabsår nogensinde: Fynsk fødevaregigant sætter rekord

Med et overskud før skat på 67,5 millioner blev 2020 langtfra et rædselsår for fødevarekoncernen Uhrenholt med base i Middelfart.

Koncernen, der leverer mejeriprodukter og frosne grøntsager til kunder i mere end 120 lande, har i en årrække haft underskud på sine aktiviteter i Rusland. Problemerne med russerne begyndte allerede i 2014, efter konflikten mellem Rusland og Ukraine førte til boykot af vestlige varer og en faldende rubel.

Men nu er Uhrenholts aktiviteter i Rusland et overstået kapitel, og fra udgangen af 2019 har koncernen fokuseret på sin kerneforretning. Den overgang kan ses i regnskabet, hvor et underskud på 25 millioner kroner i 2019 er vendt til et overskud på 67,5 millioner kroner i 2020.

Dermed har Uhrenholt oplevet en fremgang på næsten 100 millioner kroner i et år, hvor coronaudbruddet satte fokus på krisestyring frem for vækstinitiativer.

- 2020 var et af de mest uforudsigelige og svære år nogensinde. Men hele Uhrenholt-organisationens omstillingsparathed har gjort det muligt at holde operationen kørende, levere varerne til vores mange kunder og skabe tilfredsstillende resultater i et krævende år, siger virksomhedens administrerende direktør, Sune Uhrenholt i en pressemeddelelse.

Øger egenkapital markant

Det er både global handel og udvikling af egne fødevarebrands, der har bidraget til fødevarekoncernens fremgang. Men fordelingen mellem de forskellige aktiviteter blev langt fra som forudset, fordi udbruddet af coronavirus vendte op og ned på de globale forbrugsmønstre.

- Da salget til restauranter og hoteller begyndte at falde på grund af nedlukningerne, var vi hurtige til at rette et øget fokus mod detailhandlen i særligt Asien og Afrika, hvor efterspørgslen på fødevarer i høj kvalitet var stigende, siger Sune Uhrenholt.

Som mange andre steder har coronakrisen sat gang i Uhrenholts digitale udvikling, som også i 2021 vil stå højt på dagsordenen. Her vil det overordnede fokus først og fremmest være at styrke en overskudsgivende vækst og finansielle stilling.

Efter 2020 er Uhrenholt-koncernens egenkapital øget fra 6 millioner kroner til 56 millioner kroner, og den rentebaserede gæld er reduceret med mere end 150 millioner kroner.