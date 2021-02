Overskud: Stadig få corona-bank til fynske banker

De fynske banker har ikke for alvor fået tæsk af et år i coronaens tegn. Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra Nordfyns Bank.

I starten af måneden afleverede Middelfart Sparekasse et 2020-regnskab med 115 millioner kroner i overskud.

Og selv om det på grund af forskellige engangsindtægter i 2019 var lavere end rekordåret samme år, var de faktiske hensættelser - trods corona - lavere.

Og nu viser regnskabet fra Nordfyns Bank et overskud på 37 millioner kroner i 2020. Det er godt nok seks millioner under overskuddet i 2019, der var bankens næsthøjeste.

Men det skal ses i lyset af, at banken i 2020 har hensat 17 millioner til corona-tab, som man stadig ikke har været brug for, og ledelsen kalder da også resultatet for meget tilfredsstillende i den netop offentliggjorte regnskabsmeddelelse.

Koncernens netto rente- og gebyrindtægter steg også i 2020 i Nordfyns Bank og oversteg resultatet fra 2019.

- Det er der al mulig grund til at glæde sig over i et år med covid-19, tilpasning af filial-strukturen, flytning af hovedkontor og etablering af tre erhvervscentre, siger administrerende direktør Holger Bruun.

Boligmarked trækker op

Efter en start på året med usikkerhed i relation til covid-19, har især boligområdet og investeringsområdet bidraget til et højt aktivitetsniveau.

- Boligmarkedet har oplevet en rigtig god periode, og danskernes opsparinger er steget markant, hvilket også har fået flere til at rette blikket mod investering i værdipapirer, oplyser banken.

Tre nye decentrale erhvervscentre skal tiltrække flere erhvervskunder og samtidig signalere, at man ønsker at være tilstede ude blandt kunderne i markedsområdet.

Torsdag kommer Fynske Bank med sit årsregnskab for 2020.