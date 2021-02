Julie er 26, nyuddannet – og direktør i robotvirksomhed

Egentlig talte 26-årige Julie Dalsgard med direktøren om noget helt andet, da et pludseligt spørgsmål kom helt bag på hende.

Vil du være direktør i virksomheden, når jeg stopper?

Det ville da være fjollet at sige nej og ikke prøve det af Julie Dalsgard, direktør, Lifeline Robotics

- Til at starte med tænkte jeg: ”Uha. Det er da godt nok noget af en mundfuld”, fortæller Julie Dalsgard.

For det var ikke hvilken som helst virksomhed, den nyuddannede Julie Dalsgard blev spurgt, om hun vil stå i spidsen for. Den fynske robotvirksomhed Lifeline Robotics, hvor hun i dag er direktør, er stiftet af en række prominente navne fra det fynske erhvervsliv, blandt andet Universal Robots-stifteren Esben Østergaard.

Det overraskende spørgsmål bragte en masse tanker frem hos Julie Dalsgard.

- Jeg syntes, det var spændende – men måske også en lille smule skræmmende, siger hun

Og selv om hun som nyuddannet havde behov for at få testet sig selv og sine evner af samt at finde sin rette plads, takkede hun alligevel ja til tilbuddet.

Læs også Derfor har Nyborg så høje smittetal: 18 hjemmeplejere coronasmittede uden at vide det

- Nu kom muligheden, og så syntes jeg, at den var værd at gribe og se, om det så er den plads, der passer til mig. Og hvorfor ikke? Jeg føler mig enormt privilegeret over at få tilbuddet. Så det ville da være fjollet at sige nej og ikke prøve det af, siger Julie Dalsgard.

Finder ud af det hen ad vejen

Hendes største betænkelighed ved jobbet var, om hun overhovedet kunne finde ud af det, fortæller hun.

- Jeg har jo ikke 20 eller 30 års erfaring, som mange andre typiske direktører nok vil have. Men jeg er jo blevet valgt til det, så dem, der har valgt mig, har måske set noget og troet på, at jeg kunne gøre en forskel, siger Julie Dalsgard.

Efter hun i sommer blev færdig med sin uddannelse inden for produktudvikling og innovation, blev hun ansat i Lifeline Robotics i september.

Men selv om det ifølge hende selv er en enorm omvæltning pludselig at stå som direktør, ser hun fortrøstningsfuldt på fremtiden.

Læs også Ny, mindre ubehagelig kviktest: Skal kun 2-4 centimeter op i næsen

- Jeg synes, det er spændende, og jeg tager det lidt med åbne arme, og som det kommer. Og så må jeg jo finde ud af det hen ad vejen, det jeg ikke har en idé om i forvejen, og ellers så finder vi ud af det i fællesskab, siger Julie Dalsgard.

Vil afløse som tester

På baggrund af hele coronaviruspandemien har Odense-virksomheden Lifeline Robotics i samarbejde med SDU og OUH udviklet verdens første fuldautomatiske robot til podning for covid-19.

Virksomheden, der blev startet for knap et år siden, har fokus på halspodning, og direktøren håber, at de på sigt kan være med til at afløse de testere, der i dag står med vatpinden i hånden.

Direktøren ser et enormt og langsigtet potentiale for robotten.

- Vi vil rigtig gerne frem til et punkt, hvor vi ikke skal have mennesker stående foran, når der kommer en ny virus eller bakterie eller noget helt tredje. Og det tror vi, at vi kan gøre med en robot og automation, siger Julie Dalsgard.