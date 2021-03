Begejstret Efterskole-formand: Der er en verden til forskel

Hverdagen bliver ikke helt, som den har været før, for de tusindvis af efterskoleelever, som har siddet hjemme i en lang periode. Den bliver dog meget bedre.

Sådan lyder budskabet fra Efterskoleforeningens formand, Torben Vind Rasmussen.

Han er mere end begejstret for, at regeringen nu har valgt at lade de mange tusinde efterskoleelever vende tilbage til deres skoler.

- Det er rigtigt, der stadig er restriktioner, men samtidig så er der mange aktiviteter, der går på tværs. De kan få lov til at spille fodbold på skolen. De kan få lov til at lave idræt og fælles gymnastik på skolerne. Der er rigtig mange af aktiviteterne, som bliver afviklet, siger Torben Vind Rasmussen og uddyber:

- Der er en verden til forskel fra at sidde hjemme.

Når efterskoleeleverne vender tilbage, skal de som tidligere forsøge at omgås hinanden i de såkaldte primærgrupper, men alligevel er formanden fortrøstningsfuld.

Oppe i skyerne

Torben Vind Rasmussen drømmer nemlig om, at årets elever med tiden kan få lov til at at prøve en periode med fuld frihed og den lykke, som det fører med sig for de unge mennesker.

- Jeg håber på, at vi går ind i et forår med mindre smitte og flere vacciner, og nogle restriktioner som stille og roligt bliver afviklet, sådan at de sidste fire til seks uger bliver helt oppe i skyerne.

Det er efterskolerne selv, som skal stå for at håndhæve restriktionerne, og dermed vil formanden heller ikke love, at alt går fuldstændig, som man kan ønske sig.

Med coronapandemien, forklarer Torben Vind Rasmussen, er der ingen garantier, men han siger dog, at man trygt kan sende sit barn i skole igen mandag.

- Det vi kan garantere, udfra vores erfaringer i efteråret, er, at hvis der kommer smitte på en skole, hvilket vi må forvente, når der stadig er smitte i vores samfund, så er skolen ekstremt hurtig til at lukke ned, lave smitteopsporing og få isoleret de primærkontakter, der har været.

Efterskolerne har en unik opbygning, som gør, at man hurtigt kan opspore, hvem der har været sammen med hvem, fordi alle på skolen er samlet i et lukket minisamfund, lyder forklaringen desuden fra formanden.

Andre elever kan også glæde sig

Det var tirsdag, at regeringen meldte ud, at man var klar til at åbne op for efterskolerne igen.

Der lød det videre, at højskoler kan åbne op, ligesom at afgangselever i grundskoler og på blandt andet de fynske ungdoms- og voksenuddannelser kan vende tilbage på halv tid.

Elever i 5. til 8. klasse kan desuden møde op til en dag med udendørs undervisning om ugen.

Og når man spørger Torben Vind Rasmussen, så er der ingen tvivl om, at i hvert fald efterskoleeleverne bliver hilst velkommen med åbne arme.

- De (efterskolernes ansatte, red) er mere end klar. Og jeg er sikker på, at hvis det var i morgen, så ville de stå i døren, siger han.