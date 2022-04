Beredskab Fyn om undersøgelse af beskyttelsesrum: - Der er højst sandsynligt ikke nok

I sidste uge opfordrede Beredskabsstyrelsen kommunerne til at danne sig et overblik over deres beskyttelses- og sikringsrum. Hos Beredskab Fyn forventer man ikke at få et fyldestgørende billede af situationen, men allerede nu regner beredskabchefen med, at der ikke er nok beskyttelsesrum.