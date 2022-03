Krigsbekymring hos borgere: Kommuner skal lave lister over beskyttelsesrum

Mange af de steder er kældre, der til dagligt bliver brugt til at oplagre forskellige ting, og altså kan benyttes i tilfælde af en krisesituation.

Selvom Søren Ipsen sætter en fed streg under, at der ikke er behov for at gå dybere ind i arbejdet, mener han at det er en god idé at lave en liste.